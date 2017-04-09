Американская компания Lockheed Martin к 2020 г. снизит стоимость палубной версии истребителя пятого поколения F-35C до $100 млн, сообщила газета The Hill со ссылкой на представителя компании.

Как пишет Вести.Экономика, закупаемые сейчас машины обходятся Пентагону в $121,8 млн каждая. Модификация F-35 для Военно-морских сил США является самой дорогой среди трех версий истребителя, она оснащается увеличенными складывающимися крыльями и усиленным шасси.

Стоимость F-35A - самолеты этой модификации выпускаются для ВВС США и зарубежных заказчиков - уже опустилась ниже $100 млн до $94,6 млн.

В феврале руководитель программы F-35 в Пентагоне Крис Богдан заявил, что цена F-35A в 2019 финансовом году может составить $80-85 млн.

Ранее американский президент Дональд Трамп дал понять, что если стоимость F-35 не снизится, он может отказаться от закупки этих истребителей и заказать у компании Boeing самолеты F/A-18E/F Super Hornet, которые используются ВМС США сейчас.

В середине февраля Трамп заявил, что власти рассматривают возможность сделать "большой заказ" на эти машины.

К слову, этот самолет входит в десятку самых дорогих видов оружия в мире. Представляем топ-10 самых дорогих видов оружия в мире.