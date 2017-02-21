По информации издания, к маю этого года Samsung намерена переоснастить всю бракованную партию фаблетов новыми аккумуляторами и корпусами, а продажи начать в июне. Изначально в аппарате использовался аккумулятор на 3500 мАч. Его заменят на менее емкие батареи в 3000-3200 мАч.

Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 будут продаваться в основном в развивающихся регионах, таких как Индия и Вьетнам. Также возможно появление этих аппаратов в Южной Корее до выхода Galaxy Note 8. Компания решилась на такой шаг, дабы минимизировать ущерб от отзыва смартфонов и избежать больших расходов на природоохранные мероприятия при утилизации огромной партии электроники. Ранее Министерство охраны окружающей среды Южной Кореи предупреждало о том, что Samsung может быть оштрафована в случае ликвидации запасов смартфонов ненадлежащим образом.

В октябре 2016 г. Samsung прекратила производство и продажу Galaxy Note 7 из-за возможного самовозгорания аккумуляторов. Южнокорейский вендор успел поставить на рынок около 3,06 млн бракованных Galaxy Note 7. На данный момент Samsung вернула около 98% устройств. Примерно 200 тыс. их них использовались для выявления причин самовозгорания, а 2,5 млн устройств находятся в резерве.

В ходе расследования выяснилось, что причиной инцидентов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства. Штаб-квартира Samsung Electronics взяла на себя ответственность за то, что не смогла идентифицировать и устранить возможные проблемы, до того как Galaxy Note7 поступил в продажу.

Samsung внедрила широкий набор процедур по контролю и улучшения показателей качества устройств, говорится в сообщении компании. Это включает многоуровневый протокол безопасности, а также программу проверки элементов питания, состоящую из 8 пунктов.

Samsung также сформировала рабочую группу из внешних консультантов и экспертов из академического и научно-исследовательского сообщества по вопросам аккумуляторных батарей. Группа поможет компании Samsung в понимании вопросов безопасности элементов питания и инновационных разработок в этой области.

Компания благодарит своих клиентов и партнеров за доверие и терпение, которые они демонстрировали все это время, и уверяет, что примет все необходимые меры, для того чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Планшетофон Galaxy Note 7 был официально выпущен в августе 2016 г. в качестве преемника Galaxy Note 5. В сентябре прошлого года Samsung объявила об отзыве 2,5 млн аппаратов, после того как несколько девайсов взорвались и загорелись.

После того как замененные модели также стали взрываться, компания Samsung объявила о приостановке продаж этой модели смартфонов.