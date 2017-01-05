В его основу положены статистические данные из разных источников.
Новые автомобили оценивали сразу по нескольким важным параметрам, среди которых – мнение и жалобы собственников, статистика техосмотров и отзывов авто, долгосрочные тест-драйвы AutoBild.
Кроме того, учитывались гарантийные обязательства производителя и рейтинг фирменных станций техобслуживания.
По результатам исследования победителями рейтинга стали сразу две марки Hyundai и Mazda. Напомним, в прошлом году рейтинг AutoBild возглавила Kia, а в позапрошлом – Toyota.
Рейтинг "Отчет по качеству-2016" не обошелся и без сюрпризов. Например, удивляют низкие позиции Skoda и Volkswagen.
ТОП-20 самых качественных авто по маркам (согласно мнению журналистов AutoBild):
- Hyundai
- Mazda
- Mini
- Kia
- Toyota
- Volvo
- Mercedes-Benz
- Opel
- Nissan
- Audi
- BMW
- Dacia
- Ford
- Renault
- Peugeot
- Fiat
- Citroеn
- Seat
- Skoda
- Volkswagen