Сингапурская компания Garena, самый дорогой стартап Юго-Восточной Азии, планирует первичное размещение акций на сумму не менее $1 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как передает "Интерфакс", по их словам, подготовкой IPO, которое может состояться в ближайшие два года в США, занимается Goldman Sachs.

Garena была основана китайским предпринимателем Форрестом Ли в 2009 году. Компания является разработчиком платформы для игр и общения, а также предоставляет ряд услуг в сфере мобильных онлайн-покупок и платежей. В прошлом году компания привлекла финансирование в размере $170 млн и была оценена в $3,75 млрд. Ее инвесторами являются китайский интернет-гигант Tencent Holdings и государственный инвестиционный фонд Малайзии.