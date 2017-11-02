Это выяснили эксперты, приглашенные из Шотландии. Анализ показал, что скотч, налитый из нераспечатанной бутылки, согласно которой это был односолодовый Macallan 1878 года, был произведен не раньше 1970 года.

В июле 2017 году 36-летний Жанг Вей заплатил за стакан этого виски в отельном виски-баре сумму, эквивалентную $10050. Сомнения в происхождении напитка выразили эксперты, заметившие несоответствие между пробкой бутылки и этикеткой по фотографиям.

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