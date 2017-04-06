Кроме того, Саудовская Аравия снизила цены для стран Средиземноморского региона и цены на некоторые сорта для стран Азии. В то же время Saudi Aramco повысила цены для США.

Aramco снизила цены на майские поставки на марку Arab Light для стран Северо-Западной Европы на $0,45 за баррель. Цены на Arab Light для Азии снижены на $0,3 за баррель.

Bloomberg указывает, что снижение цен — признак того, что Саудовская Аравия пытается увеличить долю на рынке, на котором доминирует Россия.

"Европейские рынки на несколько лет были списаны со счетов, но теперь на них наблюдается достойный рост спроса", — отмечает аналитик Emirates NBD Эдвард Бэлл.

Бэлл отмечает, что снижение цен в этом месяце может вызвать аналогичные шаги со стороны других экспортеров нефти, поскольку они борются за свою долю на ключевых рынках.