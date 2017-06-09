Как пишет РБК, по словам представителя L'Oreal, стороны оценили Body Shop в €1 млрд (£862 млн). Для сравнения, в 2006 году Body Shop был куплен за £652 млн.

До этого в 2017 году в L'Oreal отмечали, что компания планирует пересмотреть стратегию в отношении Вody Shop.

Косметическая компания Body Shop была основана предпринимателем Анитой Роддик в 1976 году в Великобритании. Компания стала одним из первых представителей "этической косметики", в производстве которой использовались натуральные ингредиенты, а продукция не тестировалась на животных.