Как передает "Интерфакс", давление в трубе начало падать с 5:00 (по латвийскому времени) и к 7:00 прокачка сократилась до нуля.

Ремонт продлится до 22 сентября. В это время будут проводиться планово-предупредительные работы не только на приемном терминале в Грайфсвальде, но и на компрессорной станции "Раделанд" (Radeland) газопровода OPAL.

"Эти плановые работы по ежегодному техобслуживанию являются важной частью долгосрочной стратегии компании Nord Stream AG по управлению целостностью трубопровода с целью обеспечения безопасной и стабильной транспортировки природного газа по морской газотранспортной системе. Работы включают ежегодное техобслуживание механических компонентов, а также тестирование систем автоматики", - сообщала ранее компания Nord Stream AG.