Швеция отмечает, что, когда Великобритания покинет ЕС, исчезнет крупный источник дохода для бюджета ЕС, что в значительной степени повлияет на бюджет, принимаемый сейчас, и на дальнейшие переговоры по бюджету.

"Важно сократить бюджет, когда Британия выйдет из состава ЕС. Это неразумно, что мы и другие члены союза должны платить больше. Мы должны удерживать вклад Швеции на прежнем уровне", — сказала глава Минфина Швеции Магдалена Андерссон.

Правительство Швеции указывает, что деньги должны идти на такие общие проблемы, как миграция и безопасность, а не на помощь в сфере сельского хозяйства, причем выплаты государствам-членам должны осуществляться при условии соблюдения совместных решений в области миграции.