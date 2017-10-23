Как пишет RNS, в документе сообщается, что на Северную Корею приходится 45% всех непогашенных займов 16 стран перед Швецией. При этом отмечается, что КНДР — это единственная из стран-должников Швеции, которая ни разу не исполнила свои долговые обязательства.

Страховая компания указывает, что в 1974 году КНДР импортировала тысячи шведских автомобилей марки Volvo и других товаров. Пхеньян за эти товары так и не заплатил, в результате чего образовался долг. Первоначально сумма задолженности составляла 600 млн шведских крон (73,4 млн), однако за 43 года из-за процентов она выросла до 2,7 млрд шведских крон ($330 млн), то есть в 4,5 раза.