Избиратели Швейцарии одобрили план правительства по отказу от атомной энергетики: как только срок службы всех пяти АЭС в стране истечет, их заменят возобновляемые источники энергии.

За отказ от АЭС проголосовали 58%.

На данный момент атомные электростанции обеспечивают около 30% потребностей страны в электроэнергии.

Пока нет точной даты, когда именно будут закрыты АЭС Швейцарии. Но отныне страна будет все больше полагаться на энергию солнца, воды и ветра.

Основной противник этой программы - консервативная Народная партия - считает, что выполнение этого плана приведет к росту тарифов на электричество, а будущие ветряки и солнечные панели испортят "идиллические природные виды".

Однако глава "Зеленой партии" Швейцарии Регула Ритц назвала результат референдума "историческим моментом".

"Население Швейцарии сказало "нет" строительству новых АЭС, и "да" развитию возобновляемых источников энергии, - заявила она. - Теперь компании и граждане будут отвечать за наше будущее. И это замечательно".

Правительство Швейцарии предложило постепенно отказаться от ядерной энергии, после того как в 2011 году в Японии была разрушена АЭС в Фукусиме.

При этом в ноябре прошлого года на референдуме об ограничении срока эксплуатации атомных электростанций 45 годами, инициированном "зелеными", большинство избирателей проголосовали против этой инициативы.