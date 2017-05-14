Китай намерен дополнительно выделить 100 млрд юаней (14,5 млрд долларов) в Фонд Шелкового пути, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на форуме стран Шелкового пути в Пекине.

Кроме того, по словам Си Цзиньпина, Импортно-экспортный банк Китая готов выделить целевой кредит в размере 130 млрд юаней на развитие проектов инициативы "Один пояс - один путь".

Еще 250 млрд юаней на поддержку проектов нового Шелкового пути готов выделить Государственный банк развития Китая, добавил председатель КНР.

В пекинском форуме участвуют лидеры 29 государств, включая президента России Владимира Путина.

По словам Путина, инфраструктурные проекты в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и инициативы "Один пояс- один путь" в связке с Северным морским путем способны создать новую транспортную конфигурацию евразийского континента.

"Необходимо снимать инфраструктурные ограничения для интеграции, и, прежде всего, создавать систему современных, связанных транспортных коридоров", - сказал Путин.

В 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.

Стратегия предусматривает создание торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад через Россию и Казахстан на льготных условиях.

Идея нового Шелкового пути основывается на примере Великого шелкового пути, который в древности был одним из важнейших торговых маршрутов в мире.