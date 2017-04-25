Отмечается, что американский лидер отличился "непониманием" функционирования экономических структур Евросоюза.

"Десять раз Трамп спросил госпожу Меркель, может ли он заключить торговое соглашение с Германией. Каждый раз она отвечала: "Вы не можете заключить сделку с Германией, подписать соглашение можно только с ЕС". После 11-го отказа Трамп наконец-то понял ее", — рассказал источник.

По словам источника, после разговора с Меркель президент США решил заключить сделку с ЕС.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что у него с Ангелой Меркель сохраняются разногласия по ряду вопросов.