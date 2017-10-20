По словам источников, Трамп в четверг провел встречу с нынешним председателем ФРС Джанет Йеллен и пока не принял окончательного решения.

Срок службы Йеллен на посту главы Федрезерва истекает в начале февраля. Среди других претендентов на этот пост - бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор, а также глава Национального экономического совета США Гэри Кон.

Трамп, как ожидается, объявит свое решение относительно следующего председателя ФРС 3 ноября.