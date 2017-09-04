По данным агентства, решение о выдаче лицензии рассмотрит Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Заседание пройдет 7 сентября 2017 года.

Агентство напомнило, что на 1 сентября 2017 года НКРЭКУ выдала 318 лицензии на поставку газа на Украине. Среди компаний, получивших лицензию прошедшим летом, — "дочка" крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura ООО "Трафигура Юкрейн", "дочка" швейцарского MET Holding AG и ООО "Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн" и "дочка" французской Engie "МЕТ Украина".