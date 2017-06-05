Как передает РБК, предложение разработано одним из комитетов министерства. Его направят на рассмотрение комиссии по политике в сфере туризма.

Расходы на лечение туристов часто несут сами больницы, говорится в статье, так как у туристов не хватает средств на оплату медицинских услуг.

Собеседники издания подчеркнули, что введение обязательной страховки не стоит рассматривать как преграду иностранным туристам.

В 2016 году министерство уже выступало с подобным предложением. Тогда, пишет издание, чиновники заявляли, что из-за растущего числа туристов у властей недостаточно сотрудников, чтобы следить за безопасностью.