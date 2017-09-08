О сложностях на производстве, которые могут вызвать дефицит предложения, сообщает The Wall Street Journal.

По ее данным, Apple летом этого года столкнулась с непредвиденными трудностями при сборке смартфонов новой версии. Начало производства iPhone было перенесено на месяц, а компания Foxconn - подрядчик Apple по сборке смартфонов и другой техники - срочно пытается нарастить производственные мощности на своем заводе в китайском Чжэнчжоу. РБК передает, что Foxconn даже назначила бонусы своим работникам за привлечение новых кадров.

WSJ полагает, что отставание ликвидировать быстр не удастся. В связи с этим потребители, которые оформят заказ на новинку, могут столкнуться с задержками при доставке смартфонов. Сложности на производстве могут сказаться на продажах в самую жаркую пору - под Рождество и на Новый год.

Apple проведет презентацию своих новых устройств 12 сентября. Как ожидается, компания представит и новую версию iPhone.

Смартфон iPhone - самый популярный продукт Apple. Компания производит также планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac и другую высокотехнологичную технику. Весной нынешнего года Apple стала первой компанией, капитализация которой превысила 800 млрд долларов.