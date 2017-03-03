Спросу на бумаги не помешали вопросы, связанные с корпоративным управлением и структурой собственности, а также тот факт, что убыток Snap составил в прошлом году $515 млн против $373 млн годом ранее. Snap увеличила выручку в прошлом году в семь раз, до $404,5 млн.

Сервис Snapchat был создан в 2011 году студентами Стэмфордского университета. Приложение пользуется популярностью благодаря высокой степени анонимности - содержащие фото и видео сообщения после просмотра мгновенно удаляются не только с устройств пользователей, но и с серверов компании.

Число ежедневно активных пользователей Snapchat выросло в прошлом году на 48%, до 158 млн, и превысило количество пользователей Twitter Inc., составляющее менее 140 млн. Однако темпы роста аудитории компании замедляются. Инвесторов привлекает тот факт, что аудитория Snapchat преимущественно состоит из активных молодых людей, которые проводят в приложении около получаса в день.