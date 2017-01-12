В целом за год активы его инвесткомпании Soros Fund Management выросли на 5 процентов, что оказалось несколько хуже средних показателей по рынку.

Сорос являлся сторонником кандидата от демократов Хиллари Клинтон и пожертвовал ей около 25 миллионов долларов.

Джордж Сорос прославился тем, что в 1992 году сумел заработать около миллиарда долларов на крахе британского фунта стерлингов. После этого он приобрел репутацию как человек, который "разорил Банк Англии".

Хедж-фонд Сороса, управляющий 30 миллиардами долларов активов, шесть лет назад был конвертирован в семейный офис. С тех пор он не привлекает инвестиций со стороны. 86-летний Сорос периодически участвует в управлении средствами фонда, но сейчас ему приходится делить время с политической и социальной активностью.