В докладе рассказывается о том, что разрыв между богатыми и бедными значительно больше, чем считалось ранее. В нем уделяется внимание бизнесу и бизнесменам, действия которых (уклонение от налогов, понижение заработной платы и влияние на политику) только усиливают этот разрыв. Согласно докладу, первый триллионер появится в течение 25 лет, в то время как каждый десятый человек живет на меньше чем $2 в день.

"По всему миру люди остаются позади. Их зарплаты падают, а их боссы уносят домой миллионы долларов в качестве бонусов; у них ограничен доступ к медицине и образованию, а корпорации и самые богатые люди уклоняются от уплаты налогов; их голоса игнорируют, а правительства подстраиваются под нужды бизнеса и богатой элиты", — сказал исполнительный директор Oxfam Винни Бянима (Winnie Byanyima).

В список богатейших людей входят Билл Гейтс, Амансио Ортега (владелец Zara), Уоррен Баффет, Карлос Слим Хелу (владелец Group Carso), Джефф Безос (Amazon), Марк Цукерберг, Ларри Элисон (Oracle), Майкл Блумберг (Bloomberg).