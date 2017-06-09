Утечка высококвалифицированных кадров затронула, в частности, компании S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа". Ее причиной эксперты называют существенную разницу в зарплатах между российскими и зарубежными авиакомпаниями.

Зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ, - от 17-25 тысяч долларов США в месяц, при этом график работы менее напряженный, а число отпускных дней - выше, пишет издание. С 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что "лишь стимулирует приход летного состава из России", сообщил источник "Коммерсанта". Интерес к российским специалистам проявляют десять китайских авиакомпаний. Сейчас в КНР порядка 100 российских КВС и инструкторов, еще столько же находятся в процессе трудоустройства.

В компании "ВИМ-Авиа" указали, что иностранные компании не несут расходов на подготовку пилотов, не имеют обязательств по их пенсионному и соцобеспечению, поэтому предлагают более выгодные условия работы. Утечка кадров наносит ущерб российской экономике, считают в компании, поскольку большинство трудовых эмигрантов получили образование за государственный счет, а при работе за рубежом по краткосрочным контрактам не платят отчисления в пенсионный и другие фонды.