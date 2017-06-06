У Badoo, чей офис находится в Лондоне, более 60 млн пользователей в Латинской Америке и России, однако в Великобритании ее больше знают благодаря экстравагантным мероприятиям. Полуобнаженные танцовщицы, голые модели, с тел которых можно поесть суши, и море шампанского – обычный и далеко не полный набор развлечений на вечеринке Badoo. Бывшие и нынешние сотрудники, а также рекрутеры не скрывают, что с помощью таких вечеринок компания привлекала новых специалистов, пытаясь конкурировать, и зачастую успешно, с более крупными технологическими компаниями, такими как Google и Facebook.

Каждая из вечеринок обходилась от $25 тыс. до $45 тыс., и до конца 2015 года проходили они еженедельно. Затем проводить подобные мероприятия стали реже – примерно раз в месяц.

Однако вскоре от такой корпоративной культуры некоторые сотрудники начали уставать. Как сообщает Bloomberg, отдел кадров Badoo получил целый ряд жалоб от работников. Некоторые из них приняли решение покинуть компанию, заявив, слишком многое вокруг завязано на теме секса и "на такое они не подписывались".

Однако в самой Badoo Trading Ltd. заявляют, что никаких "официальных" жалоб по поводу корпоративной культуры или вечеринок они не получали. Основатель компании Андрей Андреев заявил, что вечеринки - способ вознаградить сотрудников, многие из которых - молодые выходцы из России, впервые уехавшие далеко от дома.