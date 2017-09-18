Рейтинг, отражающий платежеспособность правительства РФ как заемщика в иностранной валюте, остался на уровне "BB+" - на одну ступень ниже, категории, которая считается инвестиционной.

Несмотря на то, что самая продолжительная за 20 лет рецессия в России формально завершилась, перспективы экономического роста остаются "ограниченными": экономика "недостаточно диверсифицирована", экспортирует преимущественно сырьевые товары, страдает от закрытого доступа к рынкам капитала, а также имеет "значительные проблемы в институциональной и регулятивной сфере", констатирует агентство.

"Низкие цены на сырьевые товары будут оказывать давление на перспективы долгосрочного роста российской экономики, которая характеризуется концентрацией на добывающих отраслях", отмечает S&P.

По прогнозу агентства, темпы роста ВВП России составят 1,8% по итогам текущего года, 1,6% - в следующем году, а в 2019-20 гг - не более 1,7%, что почти вдвое ниже среднемировых.

Темпы роста экспорта не превысят 3% в год, а прямые иностранные инвестиции будут сокращаться на сумму, равную 1% ВВП каждый год вплоть до 2020-го.