S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Гонконга до "AA+" с "AAA" со стабильным прогнозом, сообщает агентство.

Как пишет RNS, такое решение агентство приняло после понижения рейтинга Китая. Краткосрочный рейтинг Гонконга остался на уровне "A-1+".

"Снижение рейтинга следует за снижением суверенного рейтинга Китая. Между Китаем и Гонконгом существуют крепкие институциональные и политические связи, связанные со статусом Гонконга как особого административного района КНР", — говорится в сообщении агентства.

Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая до "A+" со стабильным прогнозом, краткосрочный рейтинг был понижен с "A-1+" до "A-1". Понижение рейтинга S&P связывает с тем, продолжительный период сильного роста кредитования повысил экономические и финансовые риски Китая. Это стало первым понижением рейтингов Китая с 1999 года.

Министерство финансов Китая назвало такое действие рейтингового агентства неправильным решением, передает "Синьхуа".