Чистая короткая спекулятивная позиция (разница между ставками на повышение цен и ставками на их снижение) на какао стала максимальной за всю историю сбора данных — с 2006 года. По данным Commodity Futures Trading Commission (Американской комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами) за неделю, закончившуюся 7 февраля, чистая короткая позиция выросла до 23,3 тыс. ставок.

За 2016 год цены на какао снизились на 31%, согласно данным ICE Futures, и на прошлой неделе они приблизились к восьмилетнему минимуму — $1,95 тыс. за метрическую тонну.

В результате, отмечает Bloomberg, производители шоколада снижают цены на свою продукцию.

"Производство будет значительно расти, поэтому цены снижаются", — говорит главный рыночный стратег Newbridge Securities Дональд Селкин, отмечая, что для изменения тренда "нужны народные волнения в обычно неспокойных странах Африки или рост спроса".