После четырехлетнего снижения размер среднегодовой зарплаты во Франции, по подсчетам за 2014 год, вырос на 1% — до €20,7 тыс., говорится в сообщении французского государственного статистического ведомства INSEE.

Как пишет RNS, cредняя годовая зарплата руководителей среднего и высшего звена до вычета налогов составила €40,5 тыс., квалифицированного рабочего – €15,3 тыс. Зарплата менеджеров среднего и высшего звена оказалась в 2,6 раза выше, чем заработки квалифицированных рабочих, и в 2,9 раза выше, чем годовые доходы собственных сотрудников.

Зарплата женщин (€17,8 тыс.) в среднем на 24% ниже, чем у мужчин (€23,4 тыс.). Заработки французов в возрасте 50–54 года составили в среднем €25,4 тыс. в год, в то время как доходы французов младше 25 лет — €7,4 тыс.