В марте Штаты ввели ограничения на провоз в ручной клади гаджетов с размерами больше стандартного мобильного телефона для пассажиров, вылетающих из 10 аэропортов Ближнего Востока и Северной Африки. За ними последовала Великобритания, которая предприняла аналогичные меры к путешественникам из шести государств.

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть расширены ограничения на все международные рейсы, Келли сказал: "Вероятно, это реально". "Это действительно то, чем одержимы они, террористы, идея сбить самолет в полете", - заявил он.

Ассоциация по изучению потребительского опыта авиапассажиров (APEX) провела опрос, согласно которому 43% путешественников по всему миру берут с собой на борт самолета планшет, из них 70% пользуются им в полете. Для ноутбуков данные показатели составляют 38% и 42%.

Как сообщалось, в марте в США под запрет попали все электронные устройства, кроме мобильных телефонов и медицинских приборов, включая электронные книги, планшеты, ноутбуки, фото и видеокамеры. Новые правила коснулись рейсов из десяти международных аэропортов, включая воздушные гавани Каира (Египет), Аммана (Иордания), Кувейта, Касабланки (Марокко), Дохи (Катар), Стамбула (Турция), а также Эр-Рияда и Джидды (Саудовской Аравия) и Абу-Даби и Дубая (ОАЭ).

В министерстве внутренней безопасности США отметили, что решение было принято в целях усиления безопасности во время полетов.