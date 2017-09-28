По словам Уилбура Росса, Bombardier прибегает к нечестным методам конкуренции на мировом рынке, в частности продает свою продукцию по ценам ниже себестоимости. Канадский концерн получает от властей своей страны субсидии, позволяющие осуществлять такой демпинг, пояснил Росс.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд со своей стороны назвала анонсированные США штрафные пошлины "абсурдом" и заявила, что Вашингтон пытается этой мерой вытеснить с рынка конкурента американского авиаконцерна Boeing.

Великобритания заняла сторону Bombardier

Тем временем за канадский авиаконцерн вступились власти Великобритании. Британский министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон предупредил, что введение штрафных пошлин против Bombardier осложнит отношения британской стороны с авиаконцерном Boeing. В Северной Ирландии на предприятиях Bombardier работают несколько тысяч человек, занятых на производстве деталей и комплектующих для самолетов.

В свою очередь министерство торговли Великобритании заявило, что будет и дальше отстаивать британские интересы и самым активным образом поддерживать Bombardier.