Как сообщается, во время встречи Коболев подчеркнул важность равноправного применения стандартных европейских регламентов ко всем участникам рынка Энергетического сообщества.

Кроме того, отметил Коболев, для соблюдения стандартных требований законодательства ЕС необходимо устранить ряд нарушений, препятствующих торговле газом в Европе. Среди таких нарушений Коболев назвал российский проект "Северный поток-2", который создает риски энергетической безопасности в Европе.

Коболев обсудил с Перри возможность экспорта угля из США в Украину. Стороны также обсудили возможность сотрудничества в области разведки и добычи энергоносителей.