Статус нетто-экспортера (который, как указывает журнал Time, часто уравнивают с энергетической независимостью) означает, что США будут экспортировать больше энергетических ресурсов (таких как нефть и газ), чем импортируют.

США являются нетто-импортером энергоресурсов с 1953 года.

В докладе EIA содержится прогноз о резком сокращении генерации электроэнергии угольными электростанциями в США. В то же время расчеты EIA показывают, что в стране продолжится рост использования природного газа, солнечной и ветровой энергии.