По данным издания, речь идет о Dandong Zhicheng и еще четырех компаниях, которые власти США обвиняют в закупках угля у КНДР. В мае Генеральная прокуратура США получила ордер суда на временный арест активов этих фирм под предлогом того, что они содействуют финансовой подпитке ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

Сейчас американские банки, через которые Dandong Zhicheng и остальные компании проводили денежные операции, предоставили прокуратуре дополнительные сведения об этом. По данным газеты, это позволит властям США заморозить активы китайских компаний и усилить давление на Пекин.

Как сообщалось, в начале августа стало известно, что правительство США изучает возможность начала новой торговой войны с Китаем на основе американского законодательства 1970-х годов. Сообщалось, что против Пекина вопреки правилам ВТО могут быть введены односторонние карательные меры — повышение пошлин и лишение лицензий на занятие бизнесом в США.