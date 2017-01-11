Согласно официальному прогнозу, к концу 2017 года нефтянники США будут ежедневно извлекать на поверхность 9,16 млн баррелей сырой нефти.

Это на 200 тысяч баррелей больше, чем Минэнерго прогнозировало в декабре, и почти на 300 тысяч баррелей выше уровней ноябрьского прогноза.

Официальная оценка нефтедобычи в США растет шестой месяц подряд - по сравнению с июлем прошлого года прогноз повышен уже на 900 тысяч баррелей в день.

Причина - рост цен на нефть, из-за которого в зону рентабельности вернулись не только сланцевые проекты, но и глубоководная добыча в Мексиканском заливе.

По итогам 2016 года добыча нефти в материковой части США, которая почти полностью обеспечивается сланцевыми месторождениями, составила 6,71 млн баррелей в день, превысив изначальные ожидания на 12% или 700 тысяч баррелей в сутки. К концу 2017 года этот показатель увеличится до 6,92 млн баррелей день, а в 2018-м приблизится к 7 млн баррелей.

Новые проекты в Мексиканском заливе дадут 110 тысяч баррелей новой нефти ежедневно в этом году и еще 140 тысяч - в следующем, а общая добыча увеличится с 1,65 до 1,9 млн баррелей в день.