Рост добычи нефти в США может сделать страну крупнейшим игроком на мировом энергетическом рынке, заявил министр внутренних дел США Райан Зинке в ходе конференции по шельфовым технологиям в Хьюстоне.

"В 1983 году мне говорили, что у нас в 2003 году закончится нефть… но потом у нас появилась сланцевая добыча — это все меняет, даже на мировом уровне", — приводит Bloomberg слова Зинке.

По данным министерства, добыча нефти в США может вырасти к концу 2018 года на 17% — до рекордных 10,24 млн баррелей в сутки. Себестоимость добычи сланцевой нефти в последние годы значительно снизилась: если два года назад показатель составлял около $90 за баррель, то сейчас — около $40–45 за баррель. Объем добычи нефти в США не превышал 10 млн баррелей в сутки с 1970 года.

Зинке в настоящее время занимается продвижением планов президента США Дональда Трампа по увеличению объемов добычи нефти и газа, а также по пересмотру введенных ранее ограничений по отношению к добыче природных ресурсов на территории США, в том числе и на шельфе.

28 апреля Трамп подписал указ, который расширяет перечень доступных для разведки и бурения территорий на шельфе США. Согласно указу, американское МВД, которое курирует добычу природных ресурсов в стране, должно будет пересмотреть принятый при Бараке Обаме пятилетний план, содержащий ограничения на разработку континентального шельфа.

Лидеры рынка

По итогам декабря 2016 года Россия добыла больше нефти, чем какая-либо другая отдельно взятая страна, следует из доклада Joint Organization Data Initiative (JODI). По данным организации, в декабре средняя суточная добыча в России составила 10,49 млн баррелей, в то время как Саудовская Аравия за аналогичный период добывала по 10,46 млн баррелей в сутки.

В декабре 2016 года третьей страной по объему добычи стали США: средний объем суточной добычи в стране составил 8,8 млн баррелей. На четвертом месте — Ирак с добычей в 4,5 млн баррелей в сутки, пятое место занял Китай (3,98 млн баррелей в сутки).