США ввели санкции против руководства базирующегося в Москве Темпбанка из-за Сирии. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

В черный список вошли заместители председателя правления Николай Ахломов, Елена Апанасенко и Ирина Коженкова, председатель Наблюдательного совета Андрей Дубиняк, а также члены Набсовета Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн, Владимир Гаглоев и Елена Жирова.

В этом же перечне значатся шестеро членов сирийского правительства: министр промышленности Сирии Ахмад аль-Хамо, министр коммуникаций и технологий Али аль-Зариф, министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем, министр финансов Мамун Хамдан, министр транспорта Али Хаммуд и министр информации Мухаммад Рамиз Турджуман.

Кроме того, Минторг США включил 23 компании из России в санкционный список по Украине, которые "определены правительством США как действующие в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики".

В список попали, в частности, порты и железные дороги Крыма, завод "Красное знамя" (Рязань), НИИ "Экран" (Москва), НПП "ЭлТом" (Москва), Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, Институт "Стройпроект" (Санкт-Петербург), Обуховский завод (Санкт-Петербург), Новосибирский завод имени Коминтерна, ОАО "НИИ авиационного оборудования" (Москва), акционерное общество "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт", ООО "Карст" (Санкт-Петербург), ООО "РосХимТрейд", АО "ВНИИРА" (Санкт-Петербург), АО УПП "Вектор" (Екатеринбург), Судоремонтная компания "Солид" (Новороссийск), НПО "Квант" (Великий Новгород), АО ННПО имени Фрунзе (Нижний Новгород), Государственный Рязанский приборный завод, Лианозовский электромеханический завод (Москва), КБ "Связь" (Ростов-на-Дону), судоходная компания "Транс-Флот" (Самара) и OOO "Транспетрочарт" (Санкт-Петербург) .