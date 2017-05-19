В ходе расследования американские власти намерены установить, действительно ли канадская компания значительно занижает цены при продаже своих пассажирских лайнеров на 100 и 150 посадочных мест при продаже в США. Министерство занялось этим делом месяц спустя после того, как американская авиастроительная корпорация Boeing пожаловалась в американскую комиссию по международной торговле USITC на демпинг Bombardier при продаже авиалайнеров и получение нелегальных дотаций от канадского государства в $3 млрд.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы защитить наши кампании и американских работников", — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Министерство торговли намерено дать расследованию ход лишь после вынесения решения USITC, которое, как ожидается, будет обнародовано не позднее 12 июня.