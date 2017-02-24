Отмечается, что аппарат станет тоньше, его вес значительно уменьшится. Монохромный дисплей будет заменен на цветной экран с невысоким разрешением, что позволит телефону долго держать заряд.

Также, помимо классического дизайна модели, новый Nokia появится в продаже в корпусах разных цветов.

Ранее сообщалось, что финская компания HMD Global Oy, обладающая исключительными правами на бренд Nokia, планирует представить на выставке Mobile World Congress современную версию популярного в прошлом телефона Nokia 3310.