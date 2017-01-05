Отмечается, что руководство сети приняло данное решение в связи с падением уровня продаж. В компании намерены сократить расходы приблизительно на $550 млн в год с 2017 года, что позволит ей инвестировать дополнительно $250 млн в торговлю в онлайн-режиме.

Три универмага компании уже были закрыты летом 2016 года. Еще 63 прекратят свою деятельность к весне 2017 года, а остальные — в середине нынешнего года.

В августе прошлого года акции Macy's выросли более чем на 13% до открытия торгов после того, как ритейлер объявил результаты за второй квартал и сообщил о планах закрыть 100 магазинов.