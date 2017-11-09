В моменте выше отметки $900 млрд капитализация Apple впервые поднялась в ходе торгов 3 ноября 2017 года.

С начала 2017 года стоимость акций Apple выросла более чем в полтора раза: 30 декабря 2016 года на закрытии торгов они стоили $115,82. Быстрый рост котировок эксперты связывают с позитивными финансовыми и операционными результатами компании. В частности, в июле—сентябре 2017 года Apple нарастила свою выручку в годовом исчислении на 12%, до $52,579 млрд. При этом продажи смартфонов увеличились на 3%, планшетов iPad — на 11%, а компьютеров Mac — на 10%.

Дополнительный стимул продажам смартфонов должен придать выпуск на рынок новой модели — iPhone X, продажи которой стартовали в начале ноября.

В ходе предбиржевых торгов 9 ноября стоимость одной акции Apple поднялась на NASDAQ до $177.