Как отмечается в докладе, политическая поддержка "игр с нулевой суммой" в экономической политике может подорвать международные торговые отношения.

"Одна из серьезных угроз заключается в повороте к протекционизму, который мог бы привести к торговой войне. Главным образом в странах с развитой экономикой, несколько факторов — снижение темпов роста со времени восстановления 2010–2011 годов после мирового финансового кризиса, еще более медленный рост медианных доходов и нарушения в работе рынков труда в силу структурных причин — обеспечили политическую поддержку подходам "игры с нулевой суммой" в экономической политике, которые могут подорвать международные торговые отношения и в целом многостороннее сотрудничество", — говорится в докладе.

Прогноз мирового роста экономики МВФ на 2017 год повышен до 3,5% против предыдущего прогноза на уровне 3,4%. В 2018 году ожидается повышение темпов роста мировой экономики до 3,6%, отмечается в докладе.

Аналитики подчеркивают, что рост остается низким во многих странах с развитой экономикой и экспортеры биржевых товаров продолжают испытывать трудности.