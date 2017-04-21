Как пишет "Интерфакс", в настоящее время число ресторанов Subway в США составляет 26 тыс. 744. Всего в мире работают более 40 тыс. заведений этой марки. Таким образом, по числу точек питания Subway остается лидером в США и мире, тогда как первенство по объему выручки принадлежит McDonald's Corp., у которой примерно 36 тыс. ресторанов по всему миру.

Общая выручка Subway в 2016 году снизилась до $11,3 млрд с $11,5 млрд годом ранее, при этом доходы компании за пределами США увеличились на 3,7% - до $5,8 млрд.