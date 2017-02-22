Темпы роста мировой торговли в 2016 году продолжают замедляться пятый год подряд, а также являются самыми низкими со времени кризиса 2008–2009 годов, сообщает Всемирный банк.

Как передает RNS, согласно докладу организации, темпы роста мировой торговли в сфере товаров и услуг находятся в диапазоне от 1,9% до 2,5%. По предварительной оценке, торговля товарами в 2016 году выросла чуть более чем на 1%, в то время как в 2015 году рост составил 2%, в 2014 — 2,7%.

Одной из причин замедления темпов роста мировой торговли является возрастающая политическая неопределенность.

"Политическая неопределенность в Европе и в США негативно повлияла на мировую торговлю, замедлив ее рост", — утверждают авторы доклада, экономисты World Bank Group Кристина Константинеску, Аадитья Матту и Мишель Рута.