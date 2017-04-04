Компания в первом квартале увеличила продажи электромобилей в мире на 69% относительно того же периода прошлого года. В январе-марте компания поставила почти 25 тыс. электромобилей. В то же время в целом деятельность компании остается убыточной, она произвела в прошлом году 76 тыс. машин.

Ford, компания со 110-летней историей, выпускающая более 6,5 млн автомашин в год, стоит $45,5 млрд. После семи лет роста март оказался не очень удачным с точки зрения продаж для автоиндустрии США, при этом у Ford продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 7%. Капитализация Tesla с начала текущего года выросла примерно на треть.