Как пишет RNS, в июле глава компании Илон Маск сообщал, что в августе должно быть произведено 100 автомобилей, а в сентябре - 1,5 тыс.

По итогам финансовых результатов II квартала Tesla сообщала, что рассчитывает производить 5 тыс. Model 3, а в 2018 году - 10 тыс., планируемый объём производства в год - 500 тыс. автомобилей, напоминает Reuters. Цена модели - от $35 тыс.

Войти в график помешали трудности с настройкой производственных процессов под новую модель на заводах в Калифорнии и Неваде, объясняет компания. Всего в III квартале произведено 25,3 тыс. автомобилей Tesla.

В целом продажи Tesla в III квартале 2017 года выросли на 4,5% к аналогичному периоду 2016 года - до 26,15 тыс. автомобилей. Из них 14,07 тыс. - Model S, 11,87 тыс. - Model X и 220 Model 3. По отношению ко II кварталу продажи выросли на 17,7%.

В Tesla ожидают, что по итогам года продажи достигнут 100 тыс., что будет на 31% выше результата прошлого года.