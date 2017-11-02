Компания планировала выйти на этот показатель выпуска до конца текущего года, однако в среду было объявлено, что цель не будет достигнута ближе к завершению первого квартала 2018 года. Это обусловлено задержками в поставках аккумуляторов, производство которых началось в июле на заводе Tesla в штате Невада.

Эта существенная задержка по сравнению с первоначальными планами может оказать дополнительное давление на главного исполнительного директора компании Илона Маска, отмечает MarketWatch. Третий квартал стал для Tesla наихудшим в истории. Чистый убыток компании в июле-сентябре составил $619 млн по сравнению с прибылью в $22 млн, полученной за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный убыток в расчете на акцию равнялся $2,92, что существенно превышает средний прогноз опрошенных Thomson Reuters аналитиков в $2,28. За счет 36%-ного повышения продаж Model X выручка Tesla в третьем квартале подскочила на 30% - до $2,98 млрд. Это превзошло ожидания экспертов на уровне $2,95 млрд.

Инвесторы в ожидании выхода на рынок Model 3 подняли цены акций Tesla более чем на 50% с начала текущего года. В результате рыночная стоимость производителя электромобилей превзошла капитализацию General Motors Co., хотя Tesla ни разу не показывала годовую прибыль и производит не более 84 тыс. машин в год.

И.Маск прогнозировал, что компания выпустит более 1,5 тыс. Model 3, в третьем квартале, к концу этого года доведет производство до 5 тыс. в неделю и до 10 тыс. в неделю в 2018 году. Однако в начале октября Tesla неприятно удивила инвесторов, сообщив об отставании от плановых показателей. Компания выпустила всего 260 седанов Model 3.

Цена четырехдверного электромобиля Model 3 в базовой комплектации составляет $35 тыс., что почти вдвое ниже цен на предыдущие автомобили Tesla. Котировки акций Tesla на электронных торгах в среду снизились на 5% после опубликования отчетности. Капитализация компании сейчас составляет около $55,3 млрд по сравнению с $61 млрд у GM.