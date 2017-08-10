Как пишет "Интерфакс", 9 августа в Сан-Франциско прошла встреча руководства компании и Департамента транспорта штата Невада. По словам главы департамента Джессики Гонзалез, на ней обсуждался проект компании по созданию автономных грузовиков на электрической тяге. В компании заявили, что приблизились к созданию рабочего прототипа.

В Tesla ведут разработку нескольких грузовиков, предполагается, что они будут ехать в группе, следуя за ведущим автомобилем, что поможет обойтись минимальным количеством водителей.

О планах протестировать автономные грузовики компания заявила в июне 2017 года во время встречи с сотрудниками Департамента транспорта штата.

Ранее глава Tesla Илон Маск в своем твиттере сообщал, что первая грузовая машина компании будет представлена в сентябре 2017 года.

В США помимо Tesla над технологией движения автомобилей в составе группы работает калифорнийская Peloton Technology. Она сотрудничает с несколькими производителями грузовиков, включая Volvo, и тестирует систему автономного движения автомобилей в группе собственной разработки. Эта технология является первым этапом в процессе создания полностью автономных грузовиков.

На сегодняшний день в большинстве случаев технологии беспилотного вождения разрабатываются на базе легковых автомобилей. Из примеров грузовых беспилотных автомобилей можно привести тягач компании Otto. Осенью 2016 года он совершил первый коммерческий рейс.

В мае 2017 года шведский автоконцерн Volvo Group сообщил на своем сайте, что вместе с компанией Renova начал испытания беспилотного мусоровоза, который будет способен двигаться по маршруту сбора мусора.