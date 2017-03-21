Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовал свой ежегодный отчет Worldwide Cost of Living 2017, в котором составлен рейтинг крупнейших в мире городов на основе сравнения свыше 400 позиций по цене. При составлении отчета принимались во внимание цены на продукты и услуги, включая продукты питания, напитки, одежду, бытовые товары и товары персонального ухода.

Как пишет Вести.Экономика, более половины самых дорогих городов мира находятся в Азии. Однако самые дешевые города мира также расположены в Азии, особенно в Южной Азии, однако согласно отчету во многих из этих городов наблюдается экономическая, политическая и инфраструктурная нестабильность.

Города, которые за последние 12 месяцев больше всего поднялись в рейтинге, в основном расположены в развивающихся странах. Так, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро поднялись в рейтинге на 29 и 27 позиций соответственно. В итоге они заняли 78-е и 86-е места, что связано с восстановлением местной валюты и двузначной инфляцией.

А вот два британских города – Манчестер и Лондон – наоборот, сдали позиции в рейтинге. Так, Манчестер опустился на 25 позиций, а Лондон – на 18. Аналитики связывают такое падение с падением курса британского фунта стерлингов после референдума о выходе из ЕС.

В отчете также отмечается, что в этом году многие экономические и политические шоки могут привести к глубокому и долгосрочному эффекту в разных странах.

В частности, это касается выхода Великобритании из ЕС, после которого, по мнению составителей отчета, товары из ЕС станут более дорогими для Британии, а для подписания нового торгового соглашения между Британией и экономическим союзом может потребоваться достаточно много времени.

Кроме того, в отчете отмечается, что торговля становится менее дефляционной силой в мировой экономике, что связано с ростом протекционизма.

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