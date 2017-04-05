"Я сожалею, что нарушил правила и подтвердил информацию, которая должна была оставаться конфиденциальной. Мое поведение не соответствовало этим важным правилам конфиденциальности", — говорится в заявлении Лэкера.

Отставка Лэкера стала итогом расследования проведенного самой ФРС при участии Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований, в ходе которого выяснилось, что в октябре 2012 года Лэкер нарушил правила общения с аналитиками, а затем не предоставил руководству ФРС полный отчет об этой беседе.

Сам Лэкер признал, что, когда в телефонном разговоре с ним аналитик компании Medley Global Advisors упомянула детали обсуждения членами Комитета по открытым рынкам ФРС планов расширения программы количественного смягчения, он должен был отказаться от комментариев или незамедлительно завершить разговор.

"Вместо этого, я не стал это отрицать, не сообщил о невозможности комментировать эти детали и продолжил разговор", — пояснил банкир, отметив, что лишь позднее осознал, что его молчание было воспринято как подтверждение озвученной информации.