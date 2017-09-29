До работы в Porsche Хац отвечал за разработку и совершенствование двигателей в автомобильном концерне Volkswagen и его дочерней компании Audi. В четверг, 28 сентября, одновременно с арестом топ-менеджера прошли обыски по этому делу в двух неназванных местах. Прокуратура расширила круг подозреваемых в причастности к манипуляциям данными о выхлопах дизельных двигателей.

История скандала

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей с программным обеспечением, позволявшим манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы. Скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций и привел к миллиардным компенсационным выплатам со стороны VW. Впоследствии "дизельгейт" затронул и другие ведущие немецкие автоконцерны.