Все акции Tesla, еще принадлежавшие японскому концерну, были проданы к концу 2016 года, соответствующее решение было принято в рамках плановой проверки капиталовложений, сообщает Deutsche Welle. Однако Toyota сообщила об этом лишь 3 июня.

В 2010 году Toyota приобрела 3,15% акций Tesla, заплатив за них $50 млн. Соглашение было заключено в рамках продажи калифорнийского завода Toyota Илону Маску - основателю Tesla. Тогда же две компании договорились о комплексном сотрудничестве в разработке электромобилей. Однако в 2014 году японцы продали часть своих акций, а затем постепенно уменьшали свое участие в капитале американской компании.

Полное прекращение сотрудничества с Tesla может свидетельствовать о намерении японского автопроизводителя самостоятельно разрабатывать перспективные электромодели, конкурируя с главным соперником Toyota на мировом рынке - германским автоконцерном Volkswagen.