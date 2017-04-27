Президент США Дональд Трамп не станет выводить США из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), заключенного между США, Канадой и Мексикой. Вместо отмены соглашения Трамп решил провести переговоры с главами Канады и Мексики о пересмотре условий сделки, пишет Bloomberg.

Решение было принято после телефонных переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и мексиканским президентом Энрике Пенья Нието.

"Обе беседы были конструктивными и продуктивными. Президент Трамп согласился не разрывать NAFTA в настоящее время… лидеры согласились оперативно начать переговоры по пересмотру NAFTA таким образом, чтобы соглашение приносило пользу всем трем странам", — следует из заявления Белого дома.

Валюты Канады и Мексики отреагировали ростом на данную информации. Так канадский доллар прибавил 0,5% после четырех дней снижения и вырос до $0,7378. Мексиканский песо подорожал на 0,8% — до $0,0526.

Советники Трампа в последнее время спорили о судьбе NAFTA. Некоторые полагали, что из соглашения следует выйти или радикально пересмотреть его условия до того, как завершаться первые 100 дней правления Трампа, чтобы он таким образом мог выполнить одно из ключевых обещаний своей президентской кампании. Другие же наоборот, выступали за отложение вопроса на более позднее время, чтобы стороны могли провести переговоры по урегулированию разногласий, сообщили агентству источники в Белом доме. Первые 100 дней президентства Трампа истекают 30 апреля.

Ранее Politico, Reuters и The New York Times сообщили со ссылкой на собственные анонимные источники, что Трамп планирует в скором времени выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле. Однако он не стал принимать такого решения, что расценивается как поражение "националистического блока" в команде Трампа, одним из наиболее известных игроков которого является его старший советник и бывший глава консервативного издания Breitbard Стив Бэннон, отмечает Bloomberg.

Смена позиции

"Для меня честь пересмотреть NAFTA путем переговоров… Я верю в то, что в результате все три страны станут лучше и сильнее", — сказал Трамп в Белом доме, комментируя свое решение.

В ходе президентской кампании он не раз критиковал это соглашение как невыгодное для США. Однако в течение последних нескольких недель он смягчил свою позицию, посчитав, что торговые отношения с Канадой и Мексикой следует "настроить", а не полностью переписывать заново, продолжает Bloomberg.

Отмена соглашения NAFTA, которое вступило в силу в 1994 году, приведет к полной перезагрузке торговых отношений между США, Канадой и Мексикой, в результате чего начнется подорожание товаров и торговые споры. Само соглашение предусматривало отмену или сокращение ввозных пошлин на большинство товаров в рамках трехсторонней торговли.

Против отмены соглашения выступали многие американские политики, в том числе и влиятельные республиканцы. В частности, сенатор от Республиканской партии Бен Сасс назвал идею об отмене NAFTA "ужасной" из-за того, что она навредит американским семьям.

"Отмена NAFTA — ужасная идея. Это навредит американским семьям, а также и производителям, как на заводах, так и в офисах", — сказал Сасс.

Торговый оборот между США и партнерами по NAFTA вырос более чем в три раза после вступления в силу торгового соглашения, в 2016 году он достиг $1,1 трлн. Благодаря этой сделке Канада и Мексика стали двумя крупнейшими экспортными рынками США, заняв совокупно 34% от американского экспорта по итогам прошлого года.